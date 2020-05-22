Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-22T14:51
https://ria.ru/20200522/1571843740.html
Аварийное здание клуба снесли в подмосковной Коломне
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571843521_0:0:880:495_1036x0_80_0_0_491a9fbdd3c402e2e1897e40b47ebd91.jpg
РИА Новости

Аварийное здание клуба снесли в подмосковной Коломне

14:51 22.05.2020
227
CC BY 4.0 / Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области / Cropped image / Аварийное здание клуба снесли в Коломне
Аварийное здание клуба снесли в Коломне
CC BY 4.0 / Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области / Cropped image /
МОСКВА, 22 мая – РИА Недвижимость. В рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Коломенского городского округа снесено здание бывшего клуба, расположенного на улице Ларцевы Поляны, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
"Общая площадь аварийного объекта составляла 2225 квадратных метров. На месте снесенного объекта планируются осуществить благоустройство территории в виде пешеходных дорожек и озеленения ", - приводятся слова главы ведомства Владислава Гордиенко.
По его словам всего в Коломенском городском округе выявлено 84 объекта незавершенного строительства. За два с половиной года на территории городского округа ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 14 объектов, что составляет 17% от общего количества.
Стройка, приостановленная на время ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
8 мая, 17:00Новости Подмосковья
Подмосковные градостроительные онлайн-сервисы подключили обратную связь
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Весенняя посевная
Власти: заморозки в Подмосковье не нанесут посадкам большого ущерба
Клубника
Порядка 62 га в Подмосковье отвели под плодовые и ягодные культуры
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омску предоставили субсидию на покупку новых троллейбусов
Сев ячменя
Подмосковный Зарайск лидирует по севу яровых культур
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта
Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта
Молоко в бутылках
Экспорт с/х продукции Подмосковья в I кв 2020 года увеличился на 27%
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019
Воробьев проинспектировал фабрику по производству масок в Бронницах
Строительство дороги
Власти Подмосковья проинспектировали строящийся выезд из Трехгорки
Вид на Ростов-на Дону
Ростовское казачье общество выиграло грант по проекту "Будем помнить"
Волонтер держит в руках медицинские маски
В Омске рассказали о проверках предприятий на соблюдение масочного режима
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
Реконструкцию станции МЦД-1 "Баковка" завершат в 2020 году
Краснодар
Кубань стала лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов граждан
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанский губернатор призвал внимательно отнестись к выплатам медикам
Алексей Текслер
Текслер поручил довести до медиков все выплаты без сбоев и ошибок
Ярославский губернатор поздравил выпускников школ
Ярославский губернатор посоветовал выпускникам быть смелыми и мечтать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
03:32В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые
Лента новостейМолния