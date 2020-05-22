Аварийное здание клуба снесли в подмосковной Коломне

МОСКВА, 22 мая – РИА Недвижимость . В рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Коломенского городского округа снесено здание бывшего клуба, расположенного на улице Ларцевы Поляны, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

По его словам всего в Коломенском городском округе выявлено 84 объекта незавершенного строительства. За два с половиной года на территории городского округа ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 14 объектов, что составляет 17% от общего количества.