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Омская область
2020-05-22T14:50
https://ria.ru/20200522/1571843665.html
Омску предоставили субсидию на покупку новых троллейбусов
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РИА Новости

Омску предоставили субсидию на покупку новых троллейбусов

14:50 22.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и попросил помочь с получением субсидии на покупку новых троллейбусов для Омска, в итоге субсидия была одобрена, рассказали в правительстве Омской области.
Мэрия Омска в начале этого года подала заявку на участие в федеральном проекте "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (подпроект нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), всего на федеральную субсидию претендовали 63 региона, пояснили в правительстве Омской области. В рамках проекта регионы на условиях софинансирования получают возможность обновить общественный транспорт.
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"Реализацию программы хотели отложить в связи с распространением коронавирусной инфекции, но губернатор Александр Бурков лично обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и субсидия для Омска была одобрена. Благодаря поддержке губернатора Александра Буркова администрация Омска получит софинансирование в рамках нацпроекта", - уточнили в пресс-службе областного правительства.
"Для нас было очень важно ее получить. Два года назад совместно с мэрией Омска мы начали планомерную работу по обновлению городского пассажирского транспорта. За это время наполовину обновили парк автобусов, в том числе за счет машин, работающих на безопасном для окружающей среды газомоторном топливе. Теперь наступила очередь обновлять троллейбусный парк", - сказал Бурков.
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Он отметил, что для Омска проблема охраны атмосферного воздуха занимает особое место, поэтому власти и дальше продолжат заменять старый подвижной состав общественного транспорта на экологичный электротранспорт.
В правительстве добавили, что 33 современных низкопольных троллейбуса планируется закупить до 1 ноября текущего года. Новый транспорт пустят по образцовые маршруты, работающие с 6:00 до 23:00 с интервалом движения не более 10 минут. В автопарке общественного транспорта Омска 135 троллейбусов, износ большинства из них - около 100%.
По словам мэра Омска Оксаны Фадиной, по условиям софинансирования 60% от стоимости транспорта погашается федеральной субсидией, а остальные 40% выплачиваются на условиях лизинга.
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