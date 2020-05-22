Омску предоставили субсидию на покупку новых троллейбусов

Мэрия Омска в начале этого года подала заявку на участие в федеральном проекте "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (подпроект нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), всего на федеральную субсидию претендовали 63 региона, пояснили в правительстве Омской области. В рамках проекта регионы на условиях софинансирования получают возможность обновить общественный транспорт.

"Реализацию программы хотели отложить в связи с распространением коронавирусной инфекции, но губернатор Александр Бурков лично обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и субсидия для Омска была одобрена. Благодаря поддержке губернатора Александра Буркова администрация Омска получит софинансирование в рамках нацпроекта", - уточнили в пресс-службе областного правительства.

"Для нас было очень важно ее получить. Два года назад совместно с мэрией Омска мы начали планомерную работу по обновлению городского пассажирского транспорта. За это время наполовину обновили парк автобусов, в том числе за счет машин, работающих на безопасном для окружающей среды газомоторном топливе. Теперь наступила очередь обновлять троллейбусный парк", - сказал Бурков.

Он отметил, что для Омска проблема охраны атмосферного воздуха занимает особое место, поэтому власти и дальше продолжат заменять старый подвижной состав общественного транспорта на экологичный электротранспорт.

В правительстве добавили, что 33 современных низкопольных троллейбуса планируется закупить до 1 ноября текущего года. Новый транспорт пустят по образцовые маршруты, работающие с 6:00 до 23:00 с интервалом движения не более 10 минут. В автопарке общественного транспорта Омска 135 троллейбусов, износ большинства из них - около 100%.