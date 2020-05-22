Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств

"По линии Минздрава республике (Дагестан - прим. ред.) оказывается помощь с медицинскими кадрами ... бригадами медицинских специалистов, а также дополнительная помощь, связанная с поставками дополнительного оборудования и лекарствами. Прошу сегодня отдельно остановиться на том, как выполняются все эти поручения, как складывается ситуация в Дагестане и в других субъектах федерации, где обстановка пока сложная и требует нашего особого, постоянного внимания", - сказал Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.