Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

"За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу", - сказал Путин на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.