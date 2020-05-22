Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Надо и далее повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу", - сказал Путин на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
По словам президента, скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя.
"Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.