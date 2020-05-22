Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:00
https://ria.ru/20200522/1571843611.html
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801112_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_469a2858b41c6447bc7b8cbd75ccbabd.jpg
РИА Новости

Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

14:50 22.05.2020 (обновлено: 15:00 22.05.2020)
916
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Надо и далее повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние две недели общее число проведенных тестов увеличилось почти на 3 миллиона. Проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Как мы и договаривались, нужно и дальше повсеместно наращивать эту работу", - сказал Путин на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
По словам президента, скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя.
"Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
5020110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Медицинский работник
Голикова сообщила о снижении темпов прироста выявления коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Популяционное исследование на иммунитет к COVID-19 проведут в июне
Медицинский работник держит в руках пробирку
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова отметила рост доли бессимптомных больных COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин: СССР разрушили, а систему здравоохранения не удалось
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Эпидемиолог заявил о росте заболевания COVID-19 среди подростков в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, когда выявили пиковый прирост случаев COVID-19 в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
03:32В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые
Лента новостейМолния