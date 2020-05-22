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2020-05-22T15:43
https://ria.ru/20200522/1571843580.html
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
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РИА Новости

Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"

14:49 22.05.2020 (обновлено: 15:43 22.05.2020)
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© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Препарат для лечения коронавируса COVID-19, который будет производить совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы "ХимРар", планируется выпускать под названием "Авифавир", говорится в сообщении РФПИ.
"Российский фонд прямых инвестиций ... и группа компаний "ХимРар" рассчитывают приступить к выпуску препарата "Авифавир", продемонстрировавшего высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом на первом этапе клинических испытаний. Соответствующие заявки поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Набсовет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.
В конце апреля стороны объявили о начале клинических исследований препарата, а в пятницу - о начале финальной стадии исследований. РФПИ также указывал, что фонд и "ХимРар" обратились в Минздрав РФ с ходатайством об ускоренной регистрации препарата.
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"Авифавир" демонстрирует лучшие показатели по сравнению с другими препаратами, которые проходят в настоящее время испытания в России и за рубежом. РФПИ и "ХимРар" тесно сотрудничают как с ведущими медицинскими учреждениями, так и государственными регулирующими органами. Рассчитываем получим одобрение на выпуск "Авифавира" в ближайшем будущем", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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