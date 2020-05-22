Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"

"Российский фонд прямых инвестиций ... и группа компаний "ХимРар" рассчитывают приступить к выпуску препарата "Авифавир", продемонстрировавшего высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом на первом этапе клинических испытаний. Соответствующие заявки поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Набсовет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.
В конце апреля стороны объявили о начале клинических исследований препарата, а в пятницу - о начале финальной стадии исследований. РФПИ также указывал, что фонд и "ХимРар" обратились в Минздрав РФ с ходатайством об ускоренной регистрации препарата.
"Авифавир" демонстрирует лучшие показатели по сравнению с другими препаратами, которые проходят в настоящее время испытания в России и за рубежом. РФПИ и "ХимРар" тесно сотрудничают как с ведущими медицинскими учреждениями, так и государственными регулирующими органами. Рассчитываем получим одобрение на выпуск "Авифавира" в ближайшем будущем", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
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