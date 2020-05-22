Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"

"Российский фонд прямых инвестиций ... и группа компаний "ХимРар" рассчитывают приступить к выпуску препарата "Авифавир", продемонстрировавшего высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом на первом этапе клинических испытаний. Соответствующие заявки поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Набсовет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.