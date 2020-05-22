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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:01
https://ria.ru/20200522/1571843527.html
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

14:49 22.05.2020 (обновлено: 15:01 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России дает основания говорить, что в стране наступил период стабилизации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Ситуация, которая складывается за эти (с момента отмены режима нерабочих дней - ред.) прошедшие 10 дней, как вы уже отметили, дает нам основания говорить, что страна все-таки перешла в режим стабилизации", - сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
Голикова также отметила, что снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавируса. За 10 дней, по ее словам, снижение составило 22,5%.
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