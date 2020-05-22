Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

"Ситуация, которая складывается за эти (с момента отмены режима нерабочих дней - ред.) прошедшие 10 дней, как вы уже отметили, дает нам основания говорить, что страна все-таки перешла в режим стабилизации", - сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.