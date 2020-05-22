Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России дает основания говорить, что в стране наступил период стабилизации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Ситуация, которая складывается за эти (с момента отмены режима нерабочих дней - ред.) прошедшие 10 дней, как вы уже отметили, дает нам основания говорить, что страна все-таки перешла в режим стабилизации", - сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
Голикова также отметила, что снижаются темпы прироста выявления новых случаев коронавируса. За 10 дней, по ее словам, снижение составило 22,5%.
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