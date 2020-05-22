США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

"Мы сегодня в министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.