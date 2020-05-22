МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сегодня в министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.