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2020-05-22T16:15
https://ria.ru/20200522/1571843492.html
США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
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РИА Новости

США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

14:48 22.05.2020 (обновлено: 16:15 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сегодня в министерстве иностранных дел получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт
Вчера, 12:14
Военный эксперт оценил выход США из Договора по открытому небу
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияСШАВ мире
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