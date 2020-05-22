В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане

Last Radio conv of PK8303— Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020
Control: appear to be turning left.
Pilot: we are proceeding direct we have lost engine.
Control: runway available to land at 25
Pilot: Roger
Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303
Control: 8303 roger both runways clear to land
Prayers for all these people onboard PK8303 prayers for their families. Let us all hope and pray. May the Almighty have His mercy on all of us. This has been a difficult year for us. News is that there are survivors. pic.twitter.com/QwnD8jSpv0— Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020
Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.
Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.
Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.
Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.
Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.
Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.
На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.
На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.
На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.
Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.
Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.
Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.
Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.
Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.
Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.
Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.
На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.
На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.
Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.
Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.