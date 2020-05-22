В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане

Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Пакистанский киноактер, телеведущий, певец и пилот Факхар э Алам опубликовал в своем Twitter переговоры экипажа разбившегося под Карачи самолета и список его пассажиров, не указав источника информации.

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров пилота и диспетчера, пилот сообщил о потере двигателя, после чего диспетчер сообщил о доступе к взлетно-посадочной полосе. Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия.

Last Radio conv of PK8303



Control: appear to be turning left.



Pilot: we are proceeding direct we have lost engine.



Control: runway available to land at 25



Pilot: Roger



Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303



Control: 8303 roger both runways clear to land — Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020

Также Факхар э Алам опубликовал в Twitter список пассажиров авиарейса, в котором значится 91 имя. Среди опубликованных имен есть как минимум один иностранец - Эрик Саймон.

Ранее представитель управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. В свою очередь представитель "Международных авиалиний Пакистана" подтвердил РИА Новости крушение самолета в Карачи.

Prayers for all these people onboard PK8303 prayers for their families. Let us all hope and pray. May the Almighty have His mercy on all of us. This has been a difficult year for us. News is that there are survivors. pic.twitter.com/QwnD8jSpv0 — Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020

Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.