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2020-05-22T16:33
https://ria.ru/20200522/1571843450.html
В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571843101_0:197:1280:917_1036x0_80_0_0_8a0b30d63452d0fef1f8c0bd431aed20.jpg
РИА Новости

В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане

14:47 22.05.2020 (обновлено: 16:33 22.05.2020)
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© REUTERS / Akhtar SoomroМашины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Пакистанский киноактер, телеведущий, певец и пилот Факхар э Алам опубликовал в своем Twitter переговоры экипажа разбившегося под Карачи самолета и список его пассажиров, не указав источника информации.
Согласно опубликованной выдержке текста переговоров пилота и диспетчера, пилот сообщил о потере двигателя, после чего диспетчер сообщил о доступе к взлетно-посадочной полосе. Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия.
Также Факхар э Алам опубликовал в Twitter список пассажиров авиарейса, в котором значится 91 имя. Среди опубликованных имен есть как минимум один иностранец - Эрик Саймон.
Ранее представитель управления гражданской авиации Пакистана подтвердил РИА Новости, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. В свою очередь представитель "Международных авиалиний Пакистана" подтвердил РИА Новости крушение самолета в Карачи.
Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.
По данным очевидцев, самолет упал на несколько домов, в этом районе отключилось электричество.
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
© AFP 2020 / Asif Hassan

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
© AFP 2020 / Asif Hassan

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / Akhtar Soomro

Самолет рухнул на жилые дома.

Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© AFP 2020 / Asif Hassan

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Погибли как минимум 90 человек.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

Мужчина помогает пострадавшим на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

Люди возле места крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеКарачиПакистанВ мире
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