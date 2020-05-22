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2020-05-22T16:59
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В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных

14:46 22.05.2020 (обновлено: 16:59 22.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, который вел разведку на юге ДНР, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции республики.
По его словам, БПЛА использовался для разведки в момент обстрела позиций ДНР противотанковой управляемой ракетой в районе населенного пункта Ленинское на юге республики.
"Ракета разорвалась, не достигнув цели. Ответным огнем из незапрещенного вооружения огневая точка противника была подавлена... Одновременно с обстрелом оккупанты вели разведку наших боевых порядков с использованием беспилотного летательного аппарата. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты "Мантия-АРП" с использованием станции РЭБ "Тритон-М1" украинский беспилотник был сбит", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
Популярные комментарии
Молодцы защитники Донбасса! Они защищают нас и весь "Русский Мир" от украинских бандеровцев и нациков из ЕС и США с их лживыми и фальшивыми западными ценностями! Спасибо вам за это и низкий поклон! Очень надеюсь, что скоро, братья, мы с вами будем жить в одной стране, под названием Россия!
22 мая, 17:55
Игорь Соколов
7510013
"ВСУ" помогают извне, и "ДНР" нужно помогать извне...
22 мая, 18:18
Константин Иванов
4600002
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