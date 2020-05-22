В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных

"Ракета разорвалась, не достигнув цели. Ответным огнем из незапрещенного вооружения огневая точка противника была подавлена... Одновременно с обстрелом оккупанты вели разведку наших боевых порядков с использованием беспилотного летательного аппарата. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты "Мантия-АРП" с использованием станции РЭБ "Тритон-М1" украинский беспилотник был сбит", - заявил представитель ведомства.