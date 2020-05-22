В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, который вел разведку на юге ДНР, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции республики.
По его словам, БПЛА использовался для разведки в момент обстрела позиций ДНР противотанковой управляемой ракетой в районе населенного пункта Ленинское на юге республики.
"Ракета разорвалась, не достигнув цели. Ответным огнем из незапрещенного вооружения огневая точка противника была подавлена... Одновременно с обстрелом оккупанты вели разведку наших боевых порядков с использованием беспилотного летательного аппарата. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты "Мантия-АРП" с использованием станции РЭБ "Тритон-М1" украинский беспилотник был сбит", - заявил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.