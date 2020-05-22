Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, заявил глава государства Владимир Путин.
"И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах <...> началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", — отметил президент на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Общее число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились. Проведено более 8,1 миллиона тестов.
За последние сутки медики выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144. В столице третий день подряд регистрируют меньше трех тысяч зараженных.
Во многих регионах сохраняется особый режим, гражданам рекомендуют по возможности оставаться дома, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.