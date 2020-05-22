Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

"И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах <...> началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", — отметил президент на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.