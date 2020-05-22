Ряд стран ЕС сожалеют в связи с выходом США из Договора по открытом небу

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
"Мы сожалеем в связи с заявлением правительства Соединенных Штатов о намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем его озабоченность по поводу выполнения положений Договора Российской Федерацией", - говорится в коммюнике, распространенном французским МИД.
В заявлении отмечается, что этот договор является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе.
"Мы продолжим выполнение Договора по открытому небу, который имеет очевидную дополнительную ценность для нашей архитектуры контроля над обычными вооружениями и для нашей общей безопасности", - отмечается в коммюнике.
Главы МИД европейских стран подтверждают, что этот договор остается функционирующим и полезным. Выход из договора вступает в силу через шесть месяцев, говорится в документе.
"Что касается вопросов по выполнению договора, мы продолжим диалог с Россией, как это было ранее согласовано между союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами, для урегулирования нерешенных вопросов, таких как неоправданные ограничения на полеты над Калининградом. Мы продолжаем призывать Российскую Федерацию отменить эти ограничения и продолжить диалог со всеми сторонами", - сообщается в документе.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.