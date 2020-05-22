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2020-05-22T16:58
https://ria.ru/20200522/1571843229.html
Ряд стран ЕС сожалеют в связи с выходом США из Договора по открытом небу
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РИА Новости

Ряд стран ЕС сожалеют в связи с выходом США из Договора по открытом небу

14:41 22.05.2020 (обновлено: 16:58 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ПАРИЖ, 22 мая – РИА Новости. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия, Швеция сожалеют в связи с заявлением США о выходе из Договора по открытому небу, говорится в коммюнике глав МИД этих европейских стран.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
"Мы сожалеем в связи с заявлением правительства Соединенных Штатов о намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем его озабоченность по поводу выполнения положений Договора Российской Федерацией", - говорится в коммюнике, распространенном французским МИД.
В заявлении отмечается, что этот договор является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе.
"Мы продолжим выполнение Договора по открытому небу, который имеет очевидную дополнительную ценность для нашей архитектуры контроля над обычными вооружениями и для нашей общей безопасности", - отмечается в коммюнике.
Главы МИД европейских стран подтверждают, что этот договор остается функционирующим и полезным. Выход из договора вступает в силу через шесть месяцев, говорится в документе.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 16:44
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"Что касается вопросов по выполнению договора, мы продолжим диалог с Россией, как это было ранее согласовано между союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами, для урегулирования нерешенных вопросов, таких как неоправданные ограничения на полеты над Калининградом. Мы продолжаем призывать Российскую Федерацию отменить эти ограничения и продолжить диалог со всеми сторонами", - сообщается в документе.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Сергей Рябков
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Рябков: договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
210005
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