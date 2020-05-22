Ряд стран ЕС сожалеют в связи с выходом США из Договора по открытом небу

ПАРИЖ, 22 мая – РИА Новости. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия, Швеция сожалеют в связи с заявлением США о выходе из Договора по открытому небу, говорится в коммюнике глав МИД этих европейских стран.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

"Мы сожалеем в связи с заявлением правительства Соединенных Штатов о намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем его озабоченность по поводу выполнения положений Договора Российской Федерацией", - говорится в коммюнике, распространенном французским МИД.

В заявлении отмечается, что этот договор является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе.

"Мы продолжим выполнение Договора по открытому небу, который имеет очевидную дополнительную ценность для нашей архитектуры контроля над обычными вооружениями и для нашей общей безопасности", - отмечается в коммюнике.

Главы МИД европейских стран подтверждают, что этот договор остается функционирующим и полезным. Выход из договора вступает в силу через шесть месяцев, говорится в документе.

"Что касается вопросов по выполнению договора, мы продолжим диалог с Россией, как это было ранее согласовано между союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами, для урегулирования нерешенных вопросов, таких как неоправданные ограничения на полеты над Калининградом . Мы продолжаем призывать Российскую Федерацию отменить эти ограничения и продолжить диалог со всеми сторонами", - сообщается в документе.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.