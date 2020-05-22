Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке

"Давайте начнем работать. Я практически ежедневно получаю от вас, от наших специалистов оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса", - сказал Путин, открывая совещание по видеосвязи.

Путин отметил, что на этой неделе уже рассматривали ситуацию в Дагестане, был принят ряд мер, и попросил доложить о выполнении поручений и текущей ситуации в республике и других регионах, где обстановка пока сложная и требует особого внимания.