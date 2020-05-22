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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:53
https://ria.ru/20200522/1571843114.html
Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571787812_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_7828d87dc9e5adb26290ecb3ac7eb4b2.jpg
РИА Новости

Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке

14:41 22.05.2020 (обновлено: 14:53 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Давайте начнем работать. Я практически ежедневно получаю от вас, от наших специалистов оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса", - сказал Путин, открывая совещание по видеосвязи.
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На совещании по видеосвязи присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, а также министр спорта РФ Олег Матыцин.
Путин отметил, что на этой неделе уже рассматривали ситуацию в Дагестане, был принят ряд мер, и попросил доложить о выполнении поручений и текущей ситуации в республике и других регионах, где обстановка пока сложная и требует особого внимания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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