МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Давайте начнем работать. Я практически ежедневно получаю от вас, от наших специалистов оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса", - сказал Путин, открывая совещание по видеосвязи.
На совещании по видеосвязи присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, а также министр спорта РФ Олег Матыцин.
Путин отметил, что на этой неделе уже рассматривали ситуацию в Дагестане, был принят ряд мер, и попросил доложить о выполнении поручений и текущей ситуации в республике и других регионах, где обстановка пока сложная и требует особого внимания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.