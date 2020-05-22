Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"

Ранее против Зяблицева возбудили уголовное дело "Организация занятия проституцией", его и еще семерых человек, которых впоследствии отпустили под подписку о невыезде, задержали.

Зяблицева и еще около 40 человек задержали в 2015 году по подозрению в организации проституции. По данным правоохранителей, Зяблицев и главный редактор "Флирта" Станислава Казакова не только рекламировали интим-услуги в журнале и в его электронной версии в интернете, но и организовали оказание интимных услуг за деньги. В июне 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил Зяблицева к трем годам колонии общего режима, Казакову - к двум годам условно.