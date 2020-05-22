Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Врачи в Врачи в Тульской области оценивают как тяжелое состояние 268 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией , из них 36 человек находятся на аппаратах ИВЛ, сообщил в пятницу РИА Новости представитель регионального минздрава.

За сутки в регионе зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 79 пациентов выздоровели. Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2915 человек, число выздоровевших достигло 1104.

"На сегодня в регионе госпитализированы 1248 жителей с подтвержденным результатом на COVID-19, подозрением на него или клиническими признаками заболевания. Из них 268 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 36 пациентов - на ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.

Умерли в регионе 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.