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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:36
https://ria.ru/20200522/1571842836.html
Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823167_0:114:2997:1799_1036x0_80_0_0_c5e5151f24d2ecdd03b63f9449d4b0df.jpg
РИА Новости

Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

14:36 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Врачи в Тульской области оценивают как тяжелое состояние 268 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 36 человек находятся на аппаратах ИВЛ, сообщил в пятницу РИА Новости представитель регионального минздрава.
За сутки в регионе зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 79 пациентов выздоровели. Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2915 человек, число выздоровевших достигло 1104.
"На сегодня в регионе госпитализированы 1248 жителей с подтвержденным результатом на COVID-19, подозрением на него или клиническими признаками заболевания. Из них 268 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 36 пациентов - на ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.
Умерли в регионе 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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