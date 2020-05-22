ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

"Мы траекторию ставок и уровень ставок определяем исходя из того, чтобы достигать наши цели по инфляции - около 4%. Тем не менее, совет директоров в обозримом будущем не видит необходимости перехода к отрицательным реальным ставкам в базовом сценарии", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, может ли ЦБ перейти к отрицательным реальным ставкам для стимулирования экономики.

Аналитики начали говорить о возможности такого перехода после того, как Банк России допустил вариант снижения ставки еще на 1 процентный пункт с нынешних 5,5% годовых, то есть до 4,5%. При этом верхняя граница прогноза ЦБ по инфляции на 2020 год выше этой цифры, он составляет 3,8–4,8%. То есть возможен вариант, когда ключевая ставка будет ниже инфляции.