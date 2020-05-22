Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским должны в кротчайшие сроки предложить план кардинального "устранения незаконного влияния США на политику государства", заявил в пятницу глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что "нет коалиции в парламенте". Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
"Украинская власть во главе с президентом Зеленским, который согласно конституции Украины возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, должна в кратчайшие сроки предложить план кардинального устранения незаконного влияния Соединенных Штатов Америки на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства", - цитирует Медведчука сайт партии.
Политик заявил, что внешнее управление со стороны США "является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины".
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что записи якобы его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом были сфабрикованы.
В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
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