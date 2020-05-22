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2020-05-22T14:32
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В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
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РИА Новости

В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией

14:32 22.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХорст Зеехофер
Хорст Зеехофер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Хорст Зеехофер. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что разочарован работой Еврокомиссии в борьбе с нелегальной миграцией и защите климата.
"Я могу позаботиться о спасении на море и о детях в лагерях для беженцев в Греции. Я могу позаботиться об общей миграционной политике. Но это все задачи ЕС. Также как и Green Deal (пакет реформ для защиты климата и поддержки экологии - ред.), который никто не критикует. Это нужно просто сделать. Я возлагал большие надежды на новую ЕК. Сегодня я разочарован, если не сказать больше", - заявил Зеехофер в интервью еженедельнику Spiegel.
По словам министра, в ЕС в настоящее время наблюдается "необычайно активное" выдвижение обвинений и исков в отношении стран-участников в связи с нарушением договоров, например, в отношении Австрии - из-за регулирования детских пособий, а также в отношении Польши и Венгрии. Зеехофер считает, что подобные шаги не способствуют "сращиванию Европы".
"Если Еврокомиссия не действует, то это должны делать государства-члены. Но сейчас это с удовольствием обозначается, как антиевропейское (поведение). Но то, что Франция, Германия, Швейцария и Австрия согласуют шаги и сотрудничают, чтобы победить опасный вирус, это по-европейски", - добавил он.
Европа в последние годы переживает масштабный миграционный кризис, спровоцированный конфликтами и нестабильностью на севере Африки и Ближнем Востоке.
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МВД ФРГХорст ЗеехоферБлижний ВостокЕврокомиссияФранцияЕвропаВ мире
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