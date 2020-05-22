В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией

"Я могу позаботиться о спасении на море и о детях в лагерях для беженцев в Греции. Я могу позаботиться об общей миграционной политике. Но это все задачи ЕС. Также как и Green Deal (пакет реформ для защиты климата и поддержки экологии - ред.), который никто не критикует. Это нужно просто сделать. Я возлагал большие надежды на новую ЕК. Сегодня я разочарован, если не сказать больше", - заявил Зеехофер в интервью еженедельнику Spiegel.