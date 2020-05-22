В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе

"Мы продолжаем фиксировать минирование украинскими боевиками дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей. По имеющейся у нас информации, боевики из 58 бригады установили 900 противотанковых мин на участке параллельно дороге в Новгородском. Каратели из 54 бригады установили более 500 противотанковых мин на сельскохозяйственных полях в Троицком", - заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции ДНР.