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2020-05-22T14:30
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В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе

14:30 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинила украинских силовиков в минировании дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей в Донбассе.
"Мы продолжаем фиксировать минирование украинскими боевиками дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей. По имеющейся у нас информации, боевики из 58 бригады установили 900 противотанковых мин на участке параллельно дороге в Новгородском. Каратели из 54 бригады установили более 500 противотанковых мин на сельскохозяйственных полях в Троицком", - заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, это свидетельствует о "бездействии штаба ООС (операции объединенных сил - ред.) в вопросах разминирования" и подвергает смертельной опасности мирное население и сотрудников ОБСЕ.
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