Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом

"Вчера мы получили первую партию из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких от США. Подобного рода жесты, на наш взгляд, абсолютно естественны, они носят сугубо гуманитарный характер. Мы признательны американской стороне за оказываемое на нынешнем этапе содействие", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова.