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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:29
https://ria.ru/20200522/1571842485.html
Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802680_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6af51b6dc167313e56ad86b6637b02a9.jpg
РИА Новости

Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом

14:29 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкПартия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия признательна США за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вчера мы получили первую партию из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких от США. Подобного рода жесты, на наш взгляд, абсолютно естественны, они носят сугубо гуманитарный характер. Мы признательны американской стороне за оказываемое на нынешнем этапе содействие", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова.
Первая партия аппаратов ИВЛ из 50 штук прибыла в четверг в Москву на транспортном самолете ВВС США. Ожидается, что второй рейс со 150 аппаратами ИВЛ прибудет в Россию на следующей неделе. Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Центру имени Пирогова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей РябковСШАВ мире
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