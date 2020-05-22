В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ситуация в экономике РФ развивается близко к базовому прогнозу Банка России, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет, и мы этого не видели ни в марте, ни сейчас. И мы видим, что ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, может ли регулятор, с учетом нынешних экономических условий, снизить ключевую ставку внепланово, не дожидаясь следующего заседания совета директоров через месяц.
Банк России по итогам заседания совета директоров 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня.