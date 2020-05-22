В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике

"На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет, и мы этого не видели ни в марте, ни сейчас. И мы видим, что ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, может ли регулятор, с учетом нынешних экономических условий, снизить ключевую ставку внепланово, не дожидаясь следующего заседания совета директоров через месяц.