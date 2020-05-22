Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США окажет влияние на дальнейшее развитие международных отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Продолжается давление на целый ряд правительств, которые по тем или иным причинам вызывают неудовольствие в Вашингтоне. Мы отмечаем резкий всплеск антикитайских настроений, которые ведут к появлению новых проблем в международных отношениях", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им.Горчакова.
"Это серьёзный вопрос, им предстоит нам всем заниматься в плане изучения и оценки последствий в предстоящий период", - добавил он.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.