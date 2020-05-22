В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Пятнадцатого мая в ЛНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по восьми населенным пунктам ЛНР из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов. Всего, по данным Народной милиции ЛНР, по населенным пунктам было выпущено более 390 боеприпасов.
Осадчий уточнил, что в результате обстрела села Березовское повреждена высоковольтная линия "Михайловка – Коммунарская", обеспечивающая энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, в поселке Донецкий разрушены три дома.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения