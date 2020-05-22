Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T14:25
https://ria.ru/20200522/1571842236.html
В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571551602_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_e712b7b288316c4c0173531b7bae3f92.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков

14:25 22.05.2020
105
© РИА НовостиПункт пропуска "Станица Луганская"
Пункт пропуска Станица Луганская
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Пятнадцатого мая в ЛНР заявили, что украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по восьми населенным пунктам ЛНР из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов. Всего, по данным Народной милиции ЛНР, по населенным пунктам было выпущено более 390 боеприпасов.
Осадчий уточнил, что в результате обстрела села Березовское повреждена высоковольтная линия "Михайловка – Коммунарская", обеспечивающая энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, в поселке Донецкий разрушены три дома.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
000101
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаБМП-2УкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
Украинский военный
В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Флаг на здании Центрального банка РФ
В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
Дельфины вида афалина в водах архипелага Турку в Финляндии
У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо
В итальянской области Венето впервые не выявили новых заражений COVID-19
Американский военный конвой на севере Сирии
СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
Производство медицинских костюмов биозащиты
В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
Сергей Рябков
В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Собянин призвал сохранить в Москве меры по изоляции, маскам и пропускам
15:18Польская полиция выяснит подробности заправки вертолета на АЗС
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
Лента новостейМолния