СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии

БЕЙРУТ, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие международной коалиции во главе с США при содействии арабо-курдского вооруженного формирования провели спецоперацию в деревне Шахиль провинции Дейр-эз-Зор в Сирии и похитили местного жителя, сообщает сирийская государственная компания телерадиовещания со ссылкой на очевидцев.
По данным ТВ, в пятницу утром группа военных из состава коалиции высадилась с вертолетов на окраине Шахиля, в то время как бойцы СДС окружили населенный пункт.
Группа военных схватила жителя одного из домов и увела его в неизвестном направлении.
По словам очевидцев, жители поселения проснулись утром от звуков автоматных очередей, что вызвало панику.
Причины операции и имя похищенного гражданина не сообщаются.
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.