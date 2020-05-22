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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-22T14:25
https://ria.ru/20200522/1571842181.html
СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156096/83/1560968360_0:51:3072:1779_1036x0_80_0_0_c8a3c71ec609b36da9035f4170538f2c.jpg
РИА Новости

СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии

14:25 22.05.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный конвой на севере Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный конвой на севере Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 мая - РИА Новости. Военнослужащие международной коалиции во главе с США при содействии арабо-курдского вооруженного формирования провели спецоперацию в деревне Шахиль провинции Дейр-эз-Зор в Сирии и похитили местного жителя, сообщает сирийская государственная компания телерадиовещания со ссылкой на очевидцев.
По данным ТВ, в пятницу утром группа военных из состава коалиции высадилась с вертолетов на окраине Шахиля, в то время как бойцы СДС окружили населенный пункт.
Группа военных схватила жителя одного из домов и увела его в неизвестном направлении.
По словам очевидцев, жители поселения проснулись утром от звуков автоматных очередей, что вызвало панику.
Причины операции и имя похищенного гражданина не сообщаются.
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
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