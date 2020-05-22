СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии

По данным ТВ, в пятницу утром группа военных из состава коалиции высадилась с вертолетов на окраине Шахиля, в то время как бойцы СДС окружили населенный пункт.

Группа военных схватила жителя одного из домов и увела его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, жители поселения проснулись утром от звуков автоматных очередей, что вызвало панику.

Причины операции и имя похищенного гражданина не сообщаются.

Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.