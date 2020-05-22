В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Санкции серьезно осложняют отношения России и США, но Москва никогда не будет просить Вашингтон их ослабить, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хочу подчеркнуть, что продолжается американское санкционное давление на нас. Мы никогда не просили, не просим и не будем просить американцев это давление ослабить. Но, несомненно, в политическом плане крайне негативный фон, который не может не вызывать озабоченность, поскольку мы не видим готовности со стороны США хотя бы минимально считаться с нормальностью, с теми обстоятельствами, которые для нас очевидны", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им. Горчакова.
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"В санкционной политике США, являющейся нелегитимной, противозаконной, отражаются искаженные представления, глубоко укоренившиеся в этой стране, относительно того, что происходит в окружающем мире", - добавил он.