В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США

"Хочу подчеркнуть, что продолжается американское санкционное давление на нас. Мы никогда не просили, не просим и не будем просить американцев это давление ослабить. Но, несомненно, в политическом плане крайне негативный фон, который не может не вызывать озабоченность, поскольку мы не видим готовности со стороны США хотя бы минимально считаться с нормальностью, с теми обстоятельствами, которые для нас очевидны", - сказал Рябков в ходе онлайн-лекции для участников Фонда публичной дипломатии им. Горчакова.