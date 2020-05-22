Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу - это очередной шаг Вашингтона по демонтажу системы глобальной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Второго августа 2019 года США завершили односторонний выход из договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое существование. Развал этого во многом ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности. Их обвинения в адрес России в несоблюдении данного документа послужили лишь ширмой для отказа от него. Тем более, что в Вашингтоне так и не привели никаких фактов подкрепления своих претензий", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова.
Вчера, 13:52Сказано в эфире"Раскачать лодку". Эксперт о выходе США из Договора по открытому небуРоссия не будет выходить из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание на разные подходы Москвы и Вашингтона к механизмам, обеспечивающим баланс в мире.
"Буквально вчера и сегодня мы наблюдаем аналогичный подход и повторение той же поведенческой модели применительно к Договору по открытому небу", - сказал он.
Он добавил, что американская сторона, возвращаясь к теме РСМД, не предприняла никаких действий по устранению очевидных нарушений собственных обязательств по данному договору, запрещавшему развертывать РСМД на суше.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
21 мая, 19:51Договор по открытому небу