Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

"Второго августа 2019 года США завершили односторонний выход из договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое существование. Развал этого во многом ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности. Их обвинения в адрес России в несоблюдении данного документа послужили лишь ширмой для отказа от него. Тем более, что в Вашингтоне так и не привели никаких фактов подкрепления своих претензий", - заявил Рябков в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова.