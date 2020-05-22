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Туризм
2020-05-22T14:45
https://ria.ru/20200522/1571841892.html
У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571841230_0:62:654:430_1036x0_80_0_0_bbaa27c206ff421bfea2600eb6c77d53.jpg
РИА Новости

У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин

14:20 22.05.2020 (обновлено: 14:45 22.05.2020)
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© Фото : Университет прикладных наук Турку/Olli LoisaДельфины вида афалина в водах архипелага Турку в Финляндии
Дельфины вида афалина в водах архипелага Турку в Финляндии
© Фото : Университет прикладных наук Турку/Olli Loisa
ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Бутылконосые дельфины замечены у финских берегов, поблизости от города Турку, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat.
"Хотя афалины встречаются во всех океанах, они редко встречаются в Балтийском море и, тем более, в финских территориальных водах", - пишет издание.
Ранее дельфинов у финских берегов встречали в 1905 и 1953 годах, уточняет газета.
Ученые из Университета Турку уже приступили к наблюдению за дельфинами. По их данным, млекопитающих как минимум трое и это взрослые особи. Ученые призывают всех, заметивших дельфинов, не приближаться к ним и не создавать ажиотажа.
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