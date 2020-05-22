У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин

ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Бутылконосые дельфины замечены у финских берегов, поблизости от города Турку, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat.
"Хотя афалины встречаются во всех океанах, они редко встречаются в Балтийском море и, тем более, в финских территориальных водах", - пишет издание.
Ранее дельфинов у финских берегов встречали в 1905 и 1953 годах, уточняет газета.
Ученые из Университета Турку уже приступили к наблюдению за дельфинами. По их данным, млекопитающих как минимум трое и это взрослые особи. Ученые призывают всех, заметивших дельфинов, не приближаться к ним и не создавать ажиотажа.
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