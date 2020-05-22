Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель

Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента. Это привело к опасениям, что последствия пандемии коронавируса будут оказывать давление на экономику страны и ее спрос на нефть.