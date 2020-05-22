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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:16
https://ria.ru/20200522/1571841645.html
В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/15/1555571592_105:0:2988:1621_1036x0_80_0_0_b81c4bdb103557804577f94902a53636.jpg
РИА Новости

В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса

14:16 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Меры прямой поддержки в связи с коронавирусом востребованы бизнесом и гражданами, ситуация находится на постоянном мониторинге ЦБ РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
"Действительно, меры прямой поддержки и граждан, и бизнеса - эти меры востребованы, и мы видим, что правительство расширяет эти меры поддержки и увеличивает расходы, направленные на эти цели", - сказала она.
"Какой объем поддержки нужен, нужно смотреть, исходя из ситуации, как она дальше будет развиваться, как будет развиваться пандемия, какими темпами будут сниматься ограничительные меры, как быстро граждане и бизнес смогут начать восстанавливать свои доходы, это находится на постоянном мониторинге. Сейчас мы уже видим некоторое снятие ограничительных мер, поэтому это вопрос, скорее, настройки этого механизма, если это будет нужно", - добавила Набиуллина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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