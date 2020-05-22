В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса

"Действительно, меры прямой поддержки и граждан, и бизнеса - эти меры востребованы, и мы видим, что правительство расширяет эти меры поддержки и увеличивает расходы, направленные на эти цели", - сказала она.

"Какой объем поддержки нужен, нужно смотреть, исходя из ситуации, как она дальше будет развиваться, как будет развиваться пандемия, какими темпами будут сниматься ограничительные меры, как быстро граждане и бизнес смогут начать восстанавливать свои доходы, это находится на постоянном мониторинге. Сейчас мы уже видим некоторое снятие ограничительных мер, поэтому это вопрос, скорее, настройки этого механизма, если это будет нужно", - добавила Набиуллина.