Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Веских причин для создания в России Фонда плохих активов сейчас нет, правительство и Центробанк предпринимают меры, чтобы проблемные активы не копились на балансах банков, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, пока нет веских причин, чтобы думать о создании именно банка, Фонда плохих активов. Международный опыт показывает, что такие банки и фонды создаются тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, что это может создавать некие риски финансовой стабильности для системы в целом", - сказала Набиуллина.
Чтобы проблемные активы не скапливались на балансах российских банков, правительство активно помогает предприятиям, которые являются заемщиками, напомнила глава ЦБ. Так они смогут быстрее восстановить свою деятельность, и их долги не превратятся в плохие, отметила она.
Также ЦБ РФ предпринял ряд регуляторных послаблений, которые "позволяют признавать потери во времени". Регулятор исходит из того, что часть заемщиков банков и часть активов, которые временно кажутся плохими, потом могут восстановить свое кредитное качество.