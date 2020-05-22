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2020-05-22T14:17
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Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
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РИА Новости

Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов

14:15 22.05.2020 (обновлено: 14:17 22.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Веских причин для создания в России Фонда плохих активов сейчас нет, правительство и Центробанк предпринимают меры, чтобы проблемные активы не копились на балансах банков, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, пока нет веских причин, чтобы думать о создании именно банка, Фонда плохих активов. Международный опыт показывает, что такие банки и фонды создаются тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, что это может создавать некие риски финансовой стабильности для системы в целом", - сказала Набиуллина.
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Чтобы проблемные активы не скапливались на балансах российских банков, правительство активно помогает предприятиям, которые являются заемщиками, напомнила глава ЦБ. Так они смогут быстрее восстановить свою деятельность, и их долги не превратятся в плохие, отметила она.
Также ЦБ РФ предпринял ряд регуляторных послаблений, которые "позволяют признавать потери во времени". Регулятор исходит из того, что часть заемщиков банков и часть активов, которые временно кажутся плохими, потом могут восстановить свое кредитное качество.
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