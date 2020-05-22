Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов

"На мой взгляд, пока нет веских причин, чтобы думать о создании именно банка, Фонда плохих активов. Международный опыт показывает, что такие банки и фонды создаются тогда, когда плохие долги накапливаются в таком объеме, что это может создавать некие риски финансовой стабильности для системы в целом", - сказала Набиуллина.