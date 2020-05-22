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2020-05-22T14:13
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В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю

14:13 22.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики 94 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранение получила одна мирная жительница, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 94 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 29 населенных пунктов республики противник выпустил 633 запрещенных боеприпаса, в том числе 15 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра, 317 мин калибром 120 и 82 миллиметра... В результате обстрелов получила ранение жительница Еленовки, 1961 года рождения", - сказал представитель ведомства.
По его словам, все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящимся на территории ДНР, а также переданы в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.
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