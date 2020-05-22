В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе.

По его словам, все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящимся на территории ДНР, а также переданы в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.