В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Пять изолирующих боксов для медицинской эвакуации пациентов, зараженных новой Пять изолирующих боксов для медицинской эвакуации пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией , поступили в "скорые" Пермского края , сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.

Чайковский, Кунгур и "Пять боксов привезли в Пермский край. Они оснащены бактерицидными фильтрами и имеют положительный поддув воздуха, поэтому пациент внутри чувствует себя комфортно. Боксы переданы на станции скорой медицинской помощи в Пермь Березники и краевой территориальный центр медицины катастроф", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевой администрации добавили, что до 5 июня должны поступить еще пять боксов, которые будут также распределены на крупные подразделения скорой помощи в Пермском крае. Таким образом, потребность в этом виде оборудования для региона полностью закроется.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии зарегистрировано 1277 заболевших COVID-19, выздоровели 634 человека, на домашнем карантине остаются более двух тысяч пермяков.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1824 коек в медучреждениях региона. Из них 1264 места с кислородом, к мобилизации подготовлено еще 150 концентраторов кислорода. Отделения для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом развернуты в 17 медицинских организациях. Дополнительно будет подготовлено еще 800 резервных коек.