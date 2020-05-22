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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:13
https://ria.ru/20200522/1571841312.html
В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564364849_0:0:2804:1577_1036x0_80_0_0_9b2eeabd9044298fd26f49ef7b31a684.jpg
РИА Новости

В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов

14:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских костюмов биозащиты
Производство медицинских костюмов биозащиты
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Пять изолирующих боксов для медицинской эвакуации пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, поступили в "скорые" Пермского края, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Пять боксов привезли в Пермский край. Они оснащены бактерицидными фильтрами и имеют положительный поддув воздуха, поэтому пациент внутри чувствует себя комфортно. Боксы переданы на станции скорой медицинской помощи в Пермь, Чайковский, Кунгур и Березники и краевой территориальный центр медицины катастроф", - говорится в сообщении.
В пресс-службе краевой администрации добавили, что до 5 июня должны поступить еще пять боксов, которые будут также распределены на крупные подразделения скорой помощи в Пермском крае. Таким образом, потребность в этом виде оборудования для региона полностью закроется.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии зарегистрировано 1277 заболевших COVID-19, выздоровели 634 человека, на домашнем карантине остаются более двух тысяч пермяков.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1824 коек в медучреждениях региона. Из них 1264 места с кислородом, к мобилизации подготовлено еще 150 концентраторов кислорода. Отделения для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом развернуты в 17 медицинских организациях. Дополнительно будет подготовлено еще 800 резервных коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермьБерезникиПермский крайОбщество
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