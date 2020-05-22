ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции

"Действительно, у нас произошло увеличение объема наличных в обращении. Это было связано прежде всего с тем, что наши люди запасались наличными, чтобы опережающие покупки совершить и для того, чтобы подготовиться к самоизоляции. Банки запасались наличными для того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это действительно было", - сказала она.