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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T14:13
https://ria.ru/20200522/1571841282.html
ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388126_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_62fbf017469a73567b8ec4da019c3971.jpg
РИА Новости

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции

14:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России зафиксировал рост спроса на наличные деньги на фоне самоизоляции, сейчас он начал снижаться, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Действительно, у нас произошло увеличение объема наличных в обращении. Это было связано прежде всего с тем, что наши люди запасались наличными, чтобы опережающие покупки совершить и для того, чтобы подготовиться к самоизоляции. Банки запасались наличными для того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это действительно было", - сказала она.
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Банк России видит, что темпы прироста наличных сейчас снижаются, и это будет происходить постепенно, также отметила Набиуллина.
"И мы уверены, что ситуация нормализуется. И сейчас нельзя сказать, что она ненормальная – повышен немного уровень наличных в обращении", - резюмировала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЭльвира НабиуллинаЭкономика
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