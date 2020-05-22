ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России зафиксировал рост спроса на наличные деньги на фоне самоизоляции, сейчас он начал снижаться, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Действительно, у нас произошло увеличение объема наличных в обращении. Это было связано прежде всего с тем, что наши люди запасались наличными, чтобы опережающие покупки совершить и для того, чтобы подготовиться к самоизоляции. Банки запасались наличными для того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это действительно было", - сказала она.
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Банк России видит, что темпы прироста наличных сейчас снижаются, и это будет происходить постепенно, также отметила Набиуллина.
"И мы уверены, что ситуация нормализуется. И сейчас нельзя сказать, что она ненормальная – повышен немного уровень наличных в обращении", - резюмировала она.
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