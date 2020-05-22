ЦБ скорректирует макропрогноз к заседанию совета директоров в июле

"Прогноз мы будем уточнять, корректировать к заседанию в июле. У нас будет опорное заседание совета директоров", - рассказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли ЦБ свой предварительный экономический прогноз по снижению ВВП во втором квартале текущего года на 8%.

"Относительно прогнозов по ВВП есть очень много неопределенности. Конечно, мы получаем более свежие данные. По второму кварталу этот прогноз мы делали еще около месяца назад. Исходили из 8%, но сейчас уже видим, в апреле то, что по факту происходило в экономике - совпадало с нашими ожиданиями. По маю пока динамика слабее, и вполне возможно, что ВВП во втором квартале снизится больше, чем на 8%. Такие прогнозные оценки мы будем уточнять к следующему заседанию", - пояснила глава ЦБ.