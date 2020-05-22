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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T14:11
https://ria.ru/20200522/1571841141.html
ЦБ скорректирует макропрогноз к заседанию совета директоров в июле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334676_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_46a6778bc4981286fbe8768246413ca4.jpg
РИА Новости

ЦБ скорректирует макропрогноз к заседанию совета директоров в июле

14:11 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ скорректирует свой макропрогноз к опорному заседанию совета директоров в июле, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Прогноз мы будем уточнять, корректировать к заседанию в июле. У нас будет опорное заседание совета директоров", - рассказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли ЦБ свой предварительный экономический прогноз по снижению ВВП во втором квартале текущего года на 8%.
"Относительно прогнозов по ВВП есть очень много неопределенности. Конечно, мы получаем более свежие данные. По второму кварталу этот прогноз мы делали еще около месяца назад. Исходили из 8%, но сейчас уже видим, в апреле то, что по факту происходило в экономике - совпадало с нашими ожиданиями. По маю пока динамика слабее, и вполне возможно, что ВВП во втором квартале снизится больше, чем на 8%. Такие прогнозные оценки мы будем уточнять к следующему заседанию", - пояснила глава ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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