Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С конца марта по сегодняшний день состоялось шесть телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, плотные контакты Москвы и Вашингтона продолжаются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если говорить об уровне президентском, то с конца марта и по сегодняшний день состоялось шесть телефонных разговоров между Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом. Сергей Викторович Лавров общался с госсекретарем Майком Помпео в этот период четыре раза. Продолжаются плотные контакты по линии посольств, идет переписка, мои коллеги, эксперты в профильных департаментах МИДа, тоже контактируют и взаимодействуют с нашими американскими коллегами", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.