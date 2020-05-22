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2020-05-22T14:25
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Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
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РИА Новости

Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа

14:11 22.05.2020 (обновлено: 14:25 22.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С конца марта по сегодняшний день состоялось шесть телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, плотные контакты Москвы и Вашингтона продолжаются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если говорить об уровне президентском, то с конца марта и по сегодняшний день состоялось шесть телефонных разговоров между Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом. Сергей Викторович Лавров общался с госсекретарем Майком Помпео в этот период четыре раза. Продолжаются плотные контакты по линии посольств, идет переписка, мои коллеги, эксперты в профильных департаментах МИДа, тоже контактируют и взаимодействуют с нашими американскими коллегами", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
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Сергей ЛавровРоссияДональд ТрампСергей РябковВладимир ПутинСШАВ мире
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