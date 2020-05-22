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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-22T14:10
https://ria.ru/20200522/1571841062.html
В Липецкой области проложат 24 километра сетей водоснабжения
https://cdn22.img.ria.ru/images/93705/77/937057714_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_3bfadbafdd5def6f84e98e4a0ef6daac.jpg
РИА Новости

В Липецкой области проложат 24 километра сетей водоснабжения

14:10 22.05.2020
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© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне
© Fotolia / JJ
ЛИПЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Свыше 24 километров сетей водоснабжения и 6,4 километра сетей водоотведения проложат в рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году в Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в настоящее время работы ведутся во всех муниципалитетах – строятся семь источников питьевой воды. Силами ОГУП "Липецкоблводоканал" прокладываются сети водоснабжения и водоотведения. Финансирование в объеме 744,5 миллиона рублей осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Для информирования жителей дорожные карты размещаются на странице областного водоканала в социальной сети Инстаграм.
Как пояснил Артамонов, в 2020 году качество питьевой воды улучшится более чем для семи тысяч жителей региона. Свыше 550 домовладений получат возможность подключения к централизованной системе водоснабжения. Также продолжается развитие инженерной инфраструктуры территорий, выделенных для семей, имеющих трёх и более детей. Особое внимание уделяется защите окружающей среды, для чего проводится реконструкция очистных сооружений в Усмани и Тербунах.
"Обеспечение жителей качественной питьевой водой и бесперебойным водоснабжением - важная задача. В этом году значительно увеличено финансирование, строятся новые водопроводы, скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", – сказал Артамонов.
Здание Государственной Думы РФ
29 апреля, 13:41
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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