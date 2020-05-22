В Липецкой области проложат 24 километра сетей водоснабжения

ЛИПЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Свыше 24 километров сетей водоснабжения и 6,4 километра сетей водоотведения проложат в рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году в Свыше 24 километров сетей водоснабжения и 6,4 километра сетей водоотведения проложат в рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году в Липецкой области , сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

Он отметил, что в настоящее время работы ведутся во всех муниципалитетах – строятся семь источников питьевой воды. Силами ОГУП "Липецкоблводоканал" прокладываются сети водоснабжения и водоотведения. Финансирование в объеме 744,5 миллиона рублей осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Для информирования жителей дорожные карты размещаются на странице областного водоканала в социальной сети Инстаграм.

Как пояснил Артамонов, в 2020 году качество питьевой воды улучшится более чем для семи тысяч жителей региона. Свыше 550 домовладений получат возможность подключения к централизованной системе водоснабжения. Также продолжается развитие инженерной инфраструктуры территорий, выделенных для семей, имеющих трёх и более детей. Особое внимание уделяется защите окружающей среды, для чего проводится реконструкция очистных сооружений в Усмани и Тербунах.