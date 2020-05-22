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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:09
https://ria.ru/20200522/1571841002.html
В США выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В США выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

14:09 22.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, свыше 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 294 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 23 285.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 1263 человека, накануне сообщалось о 1518 скончавшихся.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,57 миллиона заражений коронавирусом и более 94 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 298 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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