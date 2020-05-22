В США выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 294 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 23 285.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,57 миллиона заражений коронавирусом и более 94 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 298 тысяч человек.