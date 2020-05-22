В США выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, свыше 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 25 294 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 23 285.
Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 1263 человека, накануне сообщалось о 1518 скончавшихся.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,57 миллиона заражений коронавирусом и более 94 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 298 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.