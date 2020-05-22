Во владикавказской больнице с выплат медикам вычли НДФЛ

"Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты в Дигорском и Промышленном районах. Так, в ходе осуществления надзорных мероприятий, прокуратура Дигорского района выявила, что врачи и персонал приемного отделения ГБУЗ "Дигорская центральная районная больница" не были включены в перечень должностей медицинских работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат за работу с больными новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.