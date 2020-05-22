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2020-05-22T14:08
https://ria.ru/20200522/1571840875.html
Во владикавказской больнице с выплат медикам вычли НДФЛ
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РИА Новости

Во владикавказской больнице с выплат медикам вычли НДФЛ

14:08 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 мая - РИА Новости. Прокуратура в Северной Осетии выяснила, что у медиков больницы скорой помощи во Владикавказе вычли НДФЛ со стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19, а персонал Дигорской больницы не стали включать в список тех, кто имеет право на надбавки, сообщает пресс-служба ведомства.
"Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты в Дигорском и Промышленном районах. Так, в ходе осуществления надзорных мероприятий, прокуратура Дигорского района выявила, что врачи и персонал приемного отделения ГБУЗ "Дигорская центральная районная больница" не были включены в перечень должностей медицинских работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат за работу с больными новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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При этом указанные работники медицинского учреждения фактически осуществляли первичную медико-санитарную помощь поступающим пациентам с подозрением на COVID-19, проводили их первичный осмотр, рентгенологическое обследование, а также отбирали пробы на подтверждение диагноза, добавили в прокуратуре региона.
Отмечается, что прокуратура Промышленного района установила, что в ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" с выплат стимулирующего характера медицинских и иных работников удержан налог на доходы физических лиц.
"В настоящее время по требованию прокуратуры уже произведено начисление причитающихся медработникам сумм для последующего производства всех необходимых выплат", - добавили в прокуратуре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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