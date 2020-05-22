Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть финансовый результат ЦБ

"При этом также уменьшатся убытки, связанные со структурным профицитом ликвидности, в том числе за счет сделки со Сбербанком. Тем не менее, сам структурный профицит сохраняется на нашем прогнозном горизонте и продолжает быть фактором расходов. Этот год будет сложным, но мы, как минимум, не ожидаем увеличения убытков", - добавила Набиуллина.