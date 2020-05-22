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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T14:04
https://ria.ru/20200522/1571840610.html
Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть финансовый результат ЦБ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406511_0:0:3506:1972_1036x0_80_0_0_21fc6cbf25c21164b5d9fdd53ec95bd9.jpg
РИА Новости

Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть финансовый результат ЦБ

14:04 22.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Финансовый результат Банка России зависит от многих факторов, но в 2020 году роста убытка не ожидается, хотя год будет сложным, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Финансовый результат Центрального банка зависит от многих факторов, и те два фактора, которые формировали убытки в прошлом, они практически ушли. Это прежде всего наши затраты на санацию и прямое перечисление дивидендов от Сбербанка в бюджет, в то время как мы были собственником Сбербанка", - рассказала она.
"При этом также уменьшатся убытки, связанные со структурным профицитом ликвидности, в том числе за счет сделки со Сбербанком. Тем не менее, сам структурный профицит сохраняется на нашем прогнозном горизонте и продолжает быть фактором расходов. Этот год будет сложным, но мы, как минимум, не ожидаем увеличения убытков", - добавила Набиуллина.
Здание Центрального банка РФ в Москве
14:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ЦБ видят пространство для наращивания госдолга
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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