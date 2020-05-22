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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T14:01
https://ria.ru/20200522/1571840416.html
В ЦБ видят пространство для наращивания госдолга
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4349f58a62b52559e28dbc7da3b2261.jpg
РИА Новости

В ЦБ видят пространство для наращивания госдолга

14:01 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ видит пространство для наращивания госдолга РФ, но этот запас важно использовать только в экстраординарных обстоятельствах, регулятор учитывает бюджетные расходы при принятии решений по денежно-кредитной политике, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что у нас есть некоторое пространство для наращивания долга, но рассчитывать на него долгосрочно не следует. И этот запас важно использовать только в таких экстраординарных обстоятельствах, как сложились сегодня", - сказала Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Она отметила, что бюджетная политика и бюджетные расходы - это один из факторов, который принимается во внимание при принятии решения по денежно-кредитной политике. "И дополнительные бюджетные расходы мы учитываем каждый раз, когда на совете директоров рассматриваем эти вопросы", - добавила Набиуллина.
Говоря о бюджетном правиле она сообщила, что никаких принципиальных изменений не обсуждается, тем более отмена конструкции бюджетного правила. "Механизм накопления расходования средств из ФНБ в зависимости от того, какая у нас цена на нефть и отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня, это все доказало свою пользу и ценность", - указала глава ЦБ.
"При этом будут определенные корректировки, связанные со значительным недопоступлением ненефтегазовых доходов в этом году и временных антикризисных мер, которые необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с первоначальными планами", - пояснила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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