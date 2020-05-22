В ЦБ видят пространство для наращивания госдолга

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ видит пространство для наращивания госдолга РФ, но этот запас важно использовать только в экстраординарных обстоятельствах, регулятор учитывает бюджетные расходы при принятии решений по денежно-кредитной политике, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина

"Мы видим, что у нас есть некоторое пространство для наращивания долга, но рассчитывать на него долгосрочно не следует. И этот запас важно использовать только в таких экстраординарных обстоятельствах, как сложились сегодня", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что бюджетная политика и бюджетные расходы - это один из факторов, который принимается во внимание при принятии решения по денежно-кредитной политике. "И дополнительные бюджетные расходы мы учитываем каждый раз, когда на совете директоров рассматриваем эти вопросы", - добавила Набиуллина.

Говоря о бюджетном правиле она сообщила, что никаких принципиальных изменений не обсуждается, тем более отмена конструкции бюджетного правила. "Механизм накопления расходования средств из ФНБ в зависимости от того, какая у нас цена на нефть и отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня, это все доказало свою пользу и ценность", - указала глава ЦБ.