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2020-05-22T14:01
https://ria.ru/20200522/1571840373.html
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах
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РИА Новости

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах

14:01 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Нарушителей режима самоизоляции, организовавших массовые мероприятия в Подмосковье, будут привлекать к обязательным работам в городских больницах региона до 100 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других необходимых грузов, уточнили в ведомстве.
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Так, суд признал виновными уже несколько человек, которые нарушили самоизоляцию, организовав массовые мероприятия на территории региона – один собрал друзей, чтобы заняться спортом на площадке во дворе дома в Красногорске, другой юноша организовал развлекательное мероприятие возле торгового центра в Химках. Подобные нарушения были также совершены в Солнечногорске, Подольске, Электрогорске, Богородском городском округе.
"В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор Подмосковья. Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ", - подчеркнул Каратаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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