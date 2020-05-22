В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

"В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор Подмосковья. Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ", - подчеркнул Каратаев.