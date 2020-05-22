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2020-05-22T14:00
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Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
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РИА Новости

Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов

14:00 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу поддержала проект постановления, которое позволяет изменять сроки публикации сведений о доходах парламентариев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений.
Проектом постановления предлагается внести изменение в порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы. Действующее положение предлагается дополнить нормой следующего содержания: "По мотивированному решению комиссии может быть установлен иной срок размещения указанных сведений".
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