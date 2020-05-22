Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу поддержала проект постановления, которое позволяет изменять сроки публикации сведений о доходах парламентариев.

Проектом постановления предлагается внести изменение в порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы. Действующее положение предлагается дополнить нормой следующего содержания: "По мотивированному решению комиссии может быть установлен иной срок размещения указанных сведений".