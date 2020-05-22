В ЦБ рассказали о ситуации в банковском секторе

"С фондированием в целом ситуация достаточно спокойная. Средства российских компаний на счетах выросли на 0,3%. Вклады населения пока немного в минусе – около 0,6%, но здесь данные на промежуточную дату не очень показательны, потому что традиционно в конце месяца есть рост, связанный с начислением зарплат, пособий, пенсий, а в начале месяца, напротив, происходят траты, особенно в периоды длинных праздников. Поэтому лучше, конечно, сравнивать соответствующие показатели на конец месяца", - сказала Набиуллина, представляя данные по банковскому сектору за период с 1 по 19 мая.