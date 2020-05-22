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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T13:59
https://ria.ru/20200522/1571840295.html
В ЦБ рассказали о ситуации в банковском секторе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406511_0:0:3506:1972_1036x0_80_0_0_21fc6cbf25c21164b5d9fdd53ec95bd9.jpg
РИА Новости

В ЦБ рассказали о ситуации в банковском секторе

13:59 22.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Средства юрлиц в банках РФ за 1-19 мая выросли на 0,3%, средства населения сократились на 0,6%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"С фондированием в целом ситуация достаточно спокойная. Средства российских компаний на счетах выросли на 0,3%. Вклады населения пока немного в минусе – около 0,6%, но здесь данные на промежуточную дату не очень показательны, потому что традиционно в конце месяца есть рост, связанный с начислением зарплат, пособий, пенсий, а в начале месяца, напротив, происходят траты, особенно в периоды длинных праздников. Поэтому лучше, конечно, сравнивать соответствующие показатели на конец месяца", - сказала Набиуллина, представляя данные по банковскому сектору за период с 1 по 19 мая.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
13:54
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭльвира НабиуллинаНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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