Руденя предлагает провести инвентаризацию КТ в регионах

ТВЕРЬ, 22 мая - РИА Новости. С предложением провести инвентаризацию компьютерных томографов (КТ) в регионах, размещать их в отдельных модульных конструкциях, что позволит избежать возможного перекрестного заражения коронавирусной инфекцией, выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя, принявший в пятницу участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел мэр Москвы Сергей Собянин.
"Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. В сочетании с тестами использование томографов обеспечивает максимально качественный тест на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. На рабочей группе также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, а также на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ", - сказал Руденя журналистам.
Как отметил глава региона, сегодня в большинстве случаев томографы установлены в зданиях больниц.
"Установка же отдельных модульных конструкций позволит развести потоки, избежать возможного перекрестного заражения. По нашим расчетам, на 1,2 миллиона человек – это число жителей Тверской области – необходимо минимум десять действующих компьютерных томографов. И они должны находиться равномерно по субъекту для оперативности диагностики", - сказал Руденя.
По его мнению, отечественные производства, в частности в Верхневолжье, могут обеспечить создание таких модульных конструкций. Подобные установки активно используются в регионе для создания фельдшерско-акушерских пунктов
В Тверской области за счет собственных ресурсов в настоящее время приобретаются томографы для городской больницы в. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. Готовятся помещения для установки КТ.