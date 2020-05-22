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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-22T13:56
https://ria.ru/20200522/1571840126.html
Руденя предлагает провести инвентаризацию КТ в регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571839719_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_a4b6561237f5402669cee3b78376290f.jpg
РИА Новости

Руденя предлагает провести инвентаризацию КТ в регионах

13:57 22.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 мая - РИА Новости. С предложением провести инвентаризацию компьютерных томографов (КТ) в регионах, размещать их в отдельных модульных конструкциях, что позволит избежать возможного перекрестного заражения коронавирусной инфекцией, выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя, принявший в пятницу участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел мэр Москвы Сергей Собянин.
"Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. В сочетании с тестами использование томографов обеспечивает максимально качественный тест на наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии. На рабочей группе также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, а также на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ", - сказал Руденя журналистам.
Как отметил глава региона, сегодня в большинстве случаев томографы установлены в зданиях больниц. 
"Установка же отдельных модульных конструкций позволит развести потоки, избежать возможного перекрестного заражения. По нашим расчетам, на 1,2 миллиона человек – это число жителей Тверской области – необходимо минимум десять действующих компьютерных томографов. И они должны находиться равномерно по субъекту для оперативности диагностики", - сказал Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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По его мнению, отечественные производства, в частности в Верхневолжье, могут обеспечить создание таких модульных конструкций. Подобные установки активно используются в регионе для создания фельдшерско-акушерских пунктов
В Тверской области за счет собственных ресурсов в настоящее время приобретаются томографы для городской больницы в. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. Готовятся помещения для установки КТ.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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