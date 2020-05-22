Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T14:16
https://ria.ru/20200522/1571839595.html
Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571394793_0:0:3222:1812_1036x0_80_0_0_fad8f412fc19480ef9c5af9699837862.jpg
РИА Новости

Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

13:51 22.05.2020 (обновлено: 14:16 22.05.2020)
12145
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчины ремонтируют витрину магазина в Москве во время режима самоизоляции жителей
Мужчины ремонтируют витрину магазина в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы приняли ряд законов для поддержки россиян и бизнеса.

Детские пособия для безработных

Так, с 1 июня ежемесячные пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан увеличиваются до 6752 рублей. Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается до 13 504 рублей.
В законе есть пункт, защищающий единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет от взысканий по исполнительным листам.
Отдыхающие на пляже реки Обь возле парка Бугринская роща в Новосибирске
12:40Распространение нового коронавируса
Госдума установила особенности возврата денег за туры во время пандемии

Возврат билетов

Также депутаты приняли закон, разрешающий пассажиру сдать билет на поезд, самолет или водный транспорт и получить деньги в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации и при режиме повышенной готовности.
Документ вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать для билетов, купленных с 1 февраля 2020 года.

Выплаты семьям погибших военных

Другой принятый Думой закон касается выплат семьям умерших или пропавших без вести военных. Согласно документу, если военнослужащий не получил положенные ему по нормам снабжения личные вещи, семье должны выплатить их денежную компенсацию.
Строительство жилого комплекса в Новосибирске
13:30
ГД приняла в I чтении проект об обеспечении жильем семей погибших военных
Кроме того, члены семьи погибшего, без вести пропавшего или захваченного в плен военного получат право на денежную компенсацию взамен положенного, но неполученного продовольственного пайка.

Помощь самозанятым

Депутаты приняли закон, предоставляющий самозанятым гражданам налоговый капитал в размере МРОТ. Из этой суммы, которую на счет перечислит государство, можно будет заплатить налоги или погасить задолженность.
Если гражданин не потратит всю сумму в этом году, остаток перенесут на 2021-й.

Помощь арендаторам

Другой принятый закон разрешает малому и среднему бизнесу из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от коронавируса, потребовать у арендодателя на год снизить плату.
Табло курса обмена валют в Москве
20 мая, 17:50
В ЕР предложили снизить налоги для решения вопросов аренды
Если в течение 14 рабочих дней им не удается договориться об изменении условий договора, то арендатор будет вправе его расторгнуть без возмещения убытков, но с сохранением у арендодателя обеспечительного платежа.

Рассрочка должникам

Также Дума приняла закон, дающий право на рассрочку должникам, в отношении которых на время моратория на банкротство ввели процедуру наблюдения или реструктуризации долга.
Мораторий на подачу заявлений о банкротстве действует с 6 апреля до 6 октября.
Обратиться за рассрочкой можно только после первого собрания кредиторов.
Девушка за компьютером
16 мая, 12:43
Предприниматели смогут узнать о доступной им поддержке по ИНН
Она распространяется на требования всех кредиторов, в том числе не включенные в реестр требований, независимо от условий договора.
Для предоставления отсрочки доход должника должен снизиться за отчетный период на 20 и более процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Налоговая поддержка граждан, бизнеса и НКО

Принят также закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне коронавируса.
Документ освобождает от НДФЛ стимулирующие выплаты за особо важные работы, особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам и работникам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий инфекции.
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
12:39
ГД рекомендует кабмину проработать допмеры поддержки бизнеса и населения
Для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на один МРОТ, до 20 318 рублей.
А суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.
Имущество и деньги, пожертвованные социально ориентированным НКО, будут учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством.
Малый и средний бизнес и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.
От НДС освобождается передача имущества и денег властям или медицинским организациям на борьбу с коронавирусом.
Дмитрий Медведев
Вчера, 13:23Распространение нового коронавируса
Медведев: программа поддержки бизнеса во время пандемии будет расширяться
27920271
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииБанкиНалогиГосдума РФКредитбизнесОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Сотрудник НИИ в лаборатории
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Медицинские работники
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Госдума установила особенности возврата денег за туры во время пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
Лента новостейМолния