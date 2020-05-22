Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

Мужчины ремонтируют витрину магазина в Москве во время режима самоизоляции жителей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы приняли ряд законов для поддержки россиян и бизнеса.

Детские пособия для безработных

Так, с 1 июня ежемесячные пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан увеличиваются до 6752 рублей. Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается до 13 504 рублей.

В законе есть пункт, защищающий единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет от взысканий по исполнительным листам.

Возврат билетов

Также депутаты приняли закон, разрешающий пассажиру сдать билет на поезд, самолет или водный транспорт и получить деньги в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации и при режиме повышенной готовности.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать для билетов, купленных с 1 февраля 2020 года.

Выплаты семьям погибших военных

Другой принятый Думой закон касается выплат семьям умерших или пропавших без вести военных. Согласно документу, если военнослужащий не получил положенные ему по нормам снабжения личные вещи, семье должны выплатить их денежную компенсацию.

Кроме того, члены семьи погибшего, без вести пропавшего или захваченного в плен военного получат право на денежную компенсацию взамен положенного, но неполученного продовольственного пайка.

Помощь самозанятым

Депутаты приняли закон, предоставляющий самозанятым гражданам налоговый капитал в размере МРОТ. Из этой суммы, которую на счет перечислит государство, можно будет заплатить налоги или погасить задолженность.

Если гражданин не потратит всю сумму в этом году, остаток перенесут на 2021-й.

Помощь арендаторам

Другой принятый закон разрешает малому и среднему бизнесу из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от коронавируса, потребовать у арендодателя на год снизить плату.

Если в течение 14 рабочих дней им не удается договориться об изменении условий договора, то арендатор будет вправе его расторгнуть без возмещения убытков, но с сохранением у арендодателя обеспечительного платежа.

Рассрочка должникам

Также Дума приняла закон, дающий право на рассрочку должникам, в отношении которых на время моратория на банкротство ввели процедуру наблюдения или реструктуризации долга.

Мораторий на подачу заявлений о банкротстве действует с 6 апреля до 6 октября.

Обратиться за рассрочкой можно только после первого собрания кредиторов.

Она распространяется на требования всех кредиторов, в том числе не включенные в реестр требований, независимо от условий договора.

Для предоставления отсрочки доход должника должен снизиться за отчетный период на 20 и более процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Налоговая поддержка граждан, бизнеса и НКО

Принят также закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне коронавируса.

Документ освобождает от НДФЛ стимулирующие выплаты за особо важные работы, особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам и работникам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий инфекции.

Для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на один МРОТ, до 20 318 рублей.

А суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.

Имущество и деньги, пожертвованные социально ориентированным НКО, будут учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством.

Малый и средний бизнес и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.