В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки, а затем подрались

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Водители двух автобусов в Нижнем Тагиле устроили погоню друг за другом, а потом подрались, личности дебоширов установлены, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой водители двух рейсовых автобусов сначала устроили гонки, а потом подрались, причем один из них бил коллегу палкой.
"Сотрудники полиции из подразделения ГИБДД Нижнего Тагила личности обоих лихачей установили, детально проанализировав видеозапись. Автобусы, как выяснилось, принадлежат местному коммерческому предприятию "Союз-НТ". Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. По ее итогам будет принято обоснованное решение... На мой взгляд, причиной такого поведения водителей транспортных средств могло стать желание опередить друг друга с целью сбора максимально большего количества пассажиров, находившихся на конечной остановке", - сказал Горелых.
Он подчеркнул, что пострадавших среди пассажиров автобусов нет.