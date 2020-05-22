В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки, а затем подрались

"Сотрудники полиции из подразделения ГИБДД Нижнего Тагила личности обоих лихачей установили, детально проанализировав видеозапись. Автобусы, как выяснилось, принадлежат местному коммерческому предприятию "Союз-НТ". Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. По ее итогам будет принято обоснованное решение... На мой взгляд, причиной такого поведения водителей транспортных средств могло стать желание опередить друг друга с целью сбора максимально большего количества пассажиров, находившихся на конечной остановке", - сказал Горелых.