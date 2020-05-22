Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T14:10
https://ria.ru/20200522/1571839535.html
В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки, а затем подрались
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки, а затем подрались

13:50 22.05.2020 (обновлено: 14:10 22.05.2020)
394
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Водители двух автобусов в Нижнем Тагиле устроили погоню друг за другом, а потом подрались, личности дебоширов установлены, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой водители двух рейсовых автобусов сначала устроили гонки, а потом подрались, причем один из них бил коллегу палкой.
"Сотрудники полиции из подразделения ГИБДД Нижнего Тагила личности обоих лихачей установили, детально проанализировав видеозапись. Автобусы, как выяснилось, принадлежат местному коммерческому предприятию "Союз-НТ". Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. По ее итогам будет принято обоснованное решение... На мой взгляд, причиной такого поведения водителей транспортных средств могло стать желание опередить друг друга с целью сбора максимально большего количества пассажиров, находившихся на конечной остановке", - сказал Горелых.
Он подчеркнул, что пострадавших среди пассажиров автобусов нет.
Молоток в зале судебных заседаний
4 марта, 21:56
В Воронеже осудили водителя автобуса, из которого выпала пенсионерка
0130061
Обсудить 0
Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьНижний ТагилПроисшествия
Рекомендуем
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве
Боевая реактивная установка Катюша
Снаряд для "Катюши" нашли на подмосковной даче
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Мягкие игрушки
Жителей Пермского края будут судить за кражу игрушек из игрового автомата
Сотрудник ФСБ России
В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов
Пожарные стригут траву ножницами
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Дельфины вида афалина в водах архипелага Турку в Финляндии
У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал медсестру, вышедшую на работу в прозрачном костюме
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Место крушения самолета в Карачи. Кадр из видео очевидца
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
Лента новостейМолния