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2020-05-22T13:49
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Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику
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РИА Новости

Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику

13:49 22.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выплаты на детей по 10 тысяч рублей поддержат спрос в российской экономике, но сильного проинфляционного эффекта не дадут, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Выдача этих денег поддержит уровень жизни семей и поддержит спрос в экономике, и в том числе будет способствовать более быстрому достижению инфляцией целевого значения, способствовать этому", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Тем не менее, на наш взгляд, инфляция останется под контролем, вблизи 4%, и дополнительного сильного проинфляционного эффекта от этой меры, конечно, мы не видим. При этом это очень важно - поддержать людей в этих обстоятельствах", - добавила она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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