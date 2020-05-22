Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику

"Выдача этих денег поддержит уровень жизни семей и поддержит спрос в экономике, и в том числе будет способствовать более быстрому достижению инфляцией целевого значения, способствовать этому", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Тем не менее, на наш взгляд, инфляция останется под контролем, вблизи 4%, и дополнительного сильного проинфляционного эффекта от этой меры, конечно, мы не видим. При этом это очень важно - поддержать людей в этих обстоятельствах", - добавила она.