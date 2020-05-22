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2020-05-22T13:54
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В ЦБ спрогнозировали пик годовой инфляции
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РИА Новости

В ЦБ спрогнозировали пик годовой инфляции

13:54 22.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России в 2020 году ожидается летом, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в РФ может быть ниже 4% в 2021 году, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,8–4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
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"Напомню, что наш прогноз по инфляции 3,8–4,8% на конец года, то есть этот интервал, мы пока допускаем, что инфляция может быть и ниже 4%, но безусловно, есть еще большая неопределенность относительного того, как будет дальше развиваться ситуация", - рассказала она.
Она подчеркнула, что Банк России в будущем видит превалирование дезинфляционных факторов. "Но при этом надо учитывать и тот рост цен, который уже случился, также ограничения предложения, которые есть, - не только ограничения спроса, но и ограничения предложения в результате ограничительных мер. Также эффект того смягчения денежно-кредитной политики, которое мы уже провели, бюджетные меры поддержки, - все это мы будем учитывать с тем, чтобы уточнять, если будет необходимо, наш прогноз по инфляции к концу года", - указала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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"Но что я хотела бы подчеркнуть. Без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021 и 2022 году может быть ниже 4%. Поэтому мы и проводим мягкую денежно-кредитную политику. И когда пик инфляции может быть, годовой инфляции, - мы думаем, что это где-то будет летом", - сказала она.
Ранее на этой неделе министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам текущего года не превысит 4%.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Максим РешетниковЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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