В ЦБ спрогнозировали пик годовой инфляции

"Напомню, что наш прогноз по инфляции 3,8–4,8% на конец года, то есть этот интервал, мы пока допускаем, что инфляция может быть и ниже 4%, но безусловно, есть еще большая неопределенность относительного того, как будет дальше развиваться ситуация", - рассказала она.

Она подчеркнула, что Банк России в будущем видит превалирование дезинфляционных факторов. "Но при этом надо учитывать и тот рост цен, который уже случился, также ограничения предложения, которые есть, - не только ограничения спроса, но и ограничения предложения в результате ограничительных мер. Также эффект того смягчения денежно-кредитной политики, которое мы уже провели, бюджетные меры поддержки, - все это мы будем учитывать с тем, чтобы уточнять, если будет необходимо, наш прогноз по инфляции к концу года", - указала она.