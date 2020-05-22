В ЦБ спрогнозировали пик годовой инфляции

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России в 2020 году ожидается летом, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в РФ может быть ниже 4% в 2021 году, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,8–4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
"Напомню, что наш прогноз по инфляции 3,8–4,8% на конец года, то есть этот интервал, мы пока допускаем, что инфляция может быть и ниже 4%, но безусловно, есть еще большая неопределенность относительного того, как будет дальше развиваться ситуация", - рассказала она.
Она подчеркнула, что Банк России в будущем видит превалирование дезинфляционных факторов. "Но при этом надо учитывать и тот рост цен, который уже случился, также ограничения предложения, которые есть, - не только ограничения спроса, но и ограничения предложения в результате ограничительных мер. Также эффект того смягчения денежно-кредитной политики, которое мы уже провели, бюджетные меры поддержки, - все это мы будем учитывать с тем, чтобы уточнять, если будет необходимо, наш прогноз по инфляции к концу года", - указала она.
"Но что я хотела бы подчеркнуть. Без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021 и 2022 году может быть ниже 4%. Поэтому мы и проводим мягкую денежно-кредитную политику. И когда пик инфляции может быть, годовой инфляции, - мы думаем, что это где-то будет летом", - сказала она.
Ранее на этой неделе министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам текущего года не превысит 4%.