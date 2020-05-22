Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T14:31
https://ria.ru/20200522/1571839298.html
Источник: "Россия" и "Аврора" получили компенсации за потери из-за COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/156128/30/1561283020_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_faf6a745cedbb8550ce421b522420a9e.jpg
РИА Новости

Источник: "Россия" и "Аврора" получили компенсации за потери из-за COVID

13:48 22.05.2020 (обновлено: 14:31 22.05.2020)
120
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А319 авиакомпании "Россия"
Самолет Airbus А319 авиакомпании Россия
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus А319 авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Авиакомпании "Россия" и "Аврора" (входят в группу "Аэрофлот") получили компенсации за потери из-за коронавируса в полном объеме, ожидается, что в авиакомпанию "Аэрофлот" средства поступят сегодня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
"Россия" и "Аврора" уже получили компенсации в полном объеме. Ожидается, что в "Аэрофлот" денежные средства поступят сегодня", - сказал источник.
Самолет авиакомпании Победа
Вчера, 12:34Распространение нового коронавируса
Источник: авиакомпания "Победа" подала заявку на господдержку
Росавиация во вторник сообщила о подписании приказов о предоставлении господдержки в 7,89 миллиарда рублей трем авиакомпаниям группы "Аэрофлот" - "Аэрофлоту", "России" и "Авроре". Как отмечалось, они первыми прислали всю необходимую документацию. В четверг в Росавиации сообщили, что четвертая авиакомпания группы, "Победа", также направила документы на получение субсидии.
Росавиация ранее также сообщала, что на рассмотрении находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", S7, Azur air, "Азимут" и Red Wings.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
18 мая, 14:48
Только наполовину. Роспотребнадзор озвучил рекомендации авиакомпаниям
400004
Обсудить 1
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)S7 AirlinesУральские авиалинииВладимир ПутинАврора (авиакомпания)АэрофлотЭкономика
Рекомендуем
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Автомобили в Москве
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Место крушения самолета в Карачи. Кадр из видео очевидца
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
Сотрудник ФСБ России
В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Актер Венсан Кассель
Известный французский актер попал в аварию
Медицинский работник держит в руках пробирку
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Медицинские работники
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
Лента новостейМолния