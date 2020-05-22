Источник: "Россия" и "Аврора" получили компенсации за потери из-за COVID

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Авиакомпании "Россия" и "Аврора" (входят в группу "Аэрофлот") получили компенсации за потери из-за коронавируса в полном объеме, ожидается, что в авиакомпанию "Аэрофлот" средства поступят сегодня, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
"Россия" и "Аврора" уже получили компенсации в полном объеме. Ожидается, что в "Аэрофлот" денежные средства поступят сегодня", - сказал источник.
Росавиация во вторник сообщила о подписании приказов о предоставлении господдержки в 7,89 миллиарда рублей трем авиакомпаниям группы "Аэрофлот" - "Аэрофлоту", "России" и "Авроре". Как отмечалось, они первыми прислали всю необходимую документацию. В четверг в Росавиации сообщили, что четвертая авиакомпания группы, "Победа", также направила документы на получение субсидии.
Росавиация ранее также сообщала, что на рассмотрении находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки подали "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", S7, Azur air, "Азимут" и Red Wings.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.