ЦБ не видит причин для внеплановых заседаний совета директоров по ставке

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сейчас нет причин для проведения внеплановых заседаний совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, плановое принятие решений на советах директоров, график которых объявлен заранее на год вперед, является одним из элементов предсказуемости политики ЦБ.
"И внеплановые заседания, конечно, они могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках, для того, чтобы Центральный банк принимал соответствующие решения, необходимые во внеплановом режиме. На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет. И мы этого не видели ни в марте, ни сейчас. И мы видим, что ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу. И, на самом деле, месяц, который остался (до следующего заседания совета директоров ЦБ - ред.), это, наверное, не такой уж большой срок", - отметила Набиуллина.