ЦБ не видит причин для внеплановых заседаний совета директоров по ставке

"И внеплановые заседания, конечно, они могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках, для того, чтобы Центральный банк принимал соответствующие решения, необходимые во внеплановом режиме. На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет. И мы этого не видели ни в марте, ни сейчас. И мы видим, что ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу. И, на самом деле, месяц, который остался (до следующего заседания совета директоров ЦБ - ред.), это, наверное, не такой уж большой срок", - отметила Набиуллина.