Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T13:46
https://ria.ru/20200522/1571839177.html
ЦБ не видит причин для внеплановых заседаний совета директоров по ставке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406521_0:201:2564:1643_1036x0_80_0_0_7a38c99f563e49e70291eb53cf4a2414.jpg
РИА Новости

ЦБ не видит причин для внеплановых заседаний совета директоров по ставке

13:46 22.05.2020
55
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сейчас нет причин для проведения внеплановых заседаний совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По ее словам, плановое принятие решений на советах директоров, график которых объявлен заранее на год вперед, является одним из элементов предсказуемости политики ЦБ.
"И внеплановые заседания, конечно, они могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках, для того, чтобы Центральный банк принимал соответствующие решения, необходимые во внеплановом режиме. На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет. И мы этого не видели ни в марте, ни сейчас. И мы видим, что ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу. И, на самом деле, месяц, который остался (до следующего заседания совета директоров ЦБ - ред.), это, наверное, не такой уж большой срок", - отметила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
13:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В ЦБ отметили сокращение розничного кредитного портфеля банков
010000
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина: связанное с ослаблением рубля ускорение роста цен исчерпано
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ спрогнозировали пик годовой инфляции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина заявила о потенциале для дальнейшего снижения ключевой ставки
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику
Самолет Airbus А319 авиакомпании Россия
Источник: "Россия" и "Аврора" получили компенсации за потери из-за COVID
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал медсестру, вышедшую на работу в прозрачном костюме
Медсестры в Китае
Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19
Мягкие игрушки
Жителей Пермского края будут судить за кражу игрушек из игрового автомата
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
В ООН назвали ситуацию с COVID-19 в Йемене критической
Клавиатура компьютера
ФОМ: каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом
Морские ежи
Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила действие временных проинфляционных факторов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
Лента новостейМолния