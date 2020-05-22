В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа бандитов обнаружена в Хасавюртовском районе Дагестана, проводится спецоперация, сообщил в пятницу информационный центр НАК.
"В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе кто обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация",- говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что силовики ведут поиск боевиков в Хасавюртовском районе республики.
12 ноября 2018, 00:35Один из ликвидированных в Чечне бандитов был несовершеннолетним