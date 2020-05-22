Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T13:51
https://ria.ru/20200522/1571839043.html
В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155592/05/1555920561_0:0:1182:665_1036x0_80_0_0_72f06e74e95dd051e89ad5c71ac1507b.jpg
РИА Новости

В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов

13:45 22.05.2020 (обновлено: 13:51 22.05.2020)
12196
© Национальный антитеррористический комитетСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© Национальный антитеррористический комитет
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа бандитов обнаружена в Хасавюртовском районе Дагестана, проводится спецоперация, сообщил в пятницу информационный центр НАК.

"В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе кто обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация",- говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что силовики ведут поиск боевиков в Хасавюртовском районе республики.
Сотрудник министерства внутренних дел в Чечне. Архивное фото
12 ноября 2018, 00:35
Один из ликвидированных в Чечне бандитов был несовершеннолетним
4802215
Обсудить 4
Хасавюртовский районПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Место крушения самолета в Карачи. Кадр из видео очевидца
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Автомобили в Москве
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Самолет Airbus A320 авиакомпании Пакистанские авиалинии
На борту разбившегося в Пакистане самолета было 90 человек
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал медсестру, вышедшую на работу в прозрачном костюме
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
Во Франкфурте задержали предполагаемую террористку ИГ*
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
Лента новостейМолния